7 новых камер установят на калужских дорогах

На дорогах Калужской области появится семь новых комплексов, которые будут фиксировать нарушения ПДД. На этой неделе заключен контракт на поставку камер, сообщили в пятницу в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Публикуем полный список:

Калуга, пересечение улиц Московской и Суворова,

Обнинск, перекресток улицы Кутузова и Пионерского проезда,

Обнинск, трасса А130 в районе моста через Протву,

Обнинск, проспект Маркса, 82,

Жуковский район, трасса А130 у деревни Дроздово (102 километр),

Дорога «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск, 2 километр,

Дорога «Малоярославец-Боровск»-Обнинск, 5 километр.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу, движение по обочине, проезд на красный, пересечение стоп-линии.

Ожидается, что все они заработают весной.