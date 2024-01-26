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7 новых камер установят на калужских дорогах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2024 09:25 0 92
7 новых камер установят на калужских дорогах

На дорогах Калужской области появится семь новых комплексов, которые будут фиксировать нарушения ПДД. На этой неделе заключен контракт на поставку камер, сообщили в пятницу в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Публикуем полный список:

  • Калуга, пересечение улиц Московской и Суворова,
  • Обнинск, перекресток улицы Кутузова и Пионерского проезда,
  • Обнинск, трасса А130 в районе моста через Протву,
  • Обнинск, проспект Маркса, 82,
  • Жуковский район, трасса А130 у деревни Дроздово (102 километр),
  • Дорога «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск, 2 километр,
  • Дорога «Малоярославец-Боровск»-Обнинск, 5 километр.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу, движение по обочине, проезд на красный, пересечение стоп-линии.

Ожидается, что все они заработают весной.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2024 09:25 0 92
Тэги: авто камеры
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