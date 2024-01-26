Калужских водителей попросили не выезжать на дороги

В пятницу, 26 января, в Калужской области ожидаются тяжелые условия на дорогах.

Из-за мокрого снега на проезжей части гололедица, предупредили в МЧС.

Водителей попросили не выезжать на дороги на личном транспорте, если есть такая возможность.

Пешеходов спасатели призвали быть аккуратнее при спуске по лестницам.