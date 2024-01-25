В Калуге ищут родственников 55-летнего мужчины

Волонтеры «ЛизаАлерт» 25 января объявили о поиске родственников 55-летнего Андрея Комарова.

Этот мужчина с 2019 года находится в социальном учреждении.

Любую информацию о человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.