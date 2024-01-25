В Калуге снег начали сгружать в сквере Волкова

Житель Калуги в четверг, 25 января, пожаловался в соцсетях на вывоз снега.

- Это нормально вывозить снег в сквер Волкова и выгружать прямо на парковку и посередине входа? – спрашивает он.

В городской управе пообещали, что сегодня специалисты выйдут на место для осмотра, а завтра дадут ответ.