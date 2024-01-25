В Калуге заменят ограждение на дамбе Яченского водохранилища

В конце прошлого года в Калуге заменили ограждение на Гагаринском мосту.

А весной такие же работы начнутся на дамбе Яченского водохранилища.

- Композитные материалы, из которых устанавливаются новые защитные конструкции, более прочные и не подвержены коррозии, - заявил 25 января министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Им не страшна влага, ультрафиолет и перепады температур. Такие ограждения не требовательны в обслуживании и сохраняют свой первоначальный вид многие годы.