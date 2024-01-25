В Калуге только одну улицу отремонтируют по федеральной программе

Улицу Огарева в Калуге в 2024 году отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это единственная дорога в областной столице, которую включили в федеральную программу, рассказали в правительстве.

Работы должны начаться весной и завершиться до 1 июля. Их стоимость составит 50 миллионов рублей.

В прошлом году на Огарева поменяли подземные коммуникации.

О судьбе соседней улицы Чижевского власти пока ничего не говорят. Торги на ее ремонт не проводились.