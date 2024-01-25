На путепроводе в Людиново ограничат движение

В четверг, 25 января, в Людиново будет ограничено движение на улице Куйбышева.

Там пройдут ремонтные работы на путепроводе, рассказали в администрации района.

- Подрядной организацией будет ограничено движение по полосе и установлено регулирование светофорами, - пояснили чиновники. - Просим заранее корректировать свой маршрут и быть внимательными на дорогах.