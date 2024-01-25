У жителя Калуги арестовали «Порше Кайен» за долги по алиментам

Мужчина не платил деньги на воспитание своей 10-летней дочери и чуть не лишился автомобиля.

Когда долг достиг 170 тысяч рублей, судебные приставы арестовали автомобиль «Порше Кайен».

Чтобы машину не выставили на торги, мужчина отдал всю необходимую сумму уже через несколько часов.