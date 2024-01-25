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У жителя Калуги арестовали «Порше Кайен» за долги по алиментам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2024 09:57 0 335
У жителя Калуги арестовали «Порше Кайен» за долги по алиментам

Мужчина не платил деньги на воспитание своей 10-летней дочери и чуть не лишился автомобиля.

Когда долг достиг 170 тысяч рублей, судебные приставы арестовали автомобиль «Порше Кайен».

Чтобы машину не выставили на торги, мужчина отдал всю необходимую сумму уже через несколько часов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2024 09:57 0 335
Тэги: авто приставы
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