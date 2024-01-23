В Калуге ледяные глыбы мешают проехать по улице Тарутинской

В Калуге возникла большая проблема с проездом по улице Тарутинской.
В районе Малиновки на проезжую часть течет вода, которая быстро замерзает.
- На обочине прорыв трубы, - рассказал 23 января местный житель. - В результате один из въездов в город практически заблокирован, дорога из-за намерзшего льда стала почти однополосной. На месте нет ни ДПС, ни коммунальных служб. Этот прорыв бьет ключом с начала зимы. Заделывать его никто не пытается, периодически счищают кое-как лед и все. Вчера на моих глазах фура застряла, а сегодня на днище садятся все машины с низкой посадкой.
- Мало того, что ни одного фонарного столба нет, с работы едешь на ощупь, так еще и дорога в таком состоянии! – рассказала еще одна калужанка.
В городской управе отреагировали на жалобы:
- На улице Тарутинской расчистку от наледи и обработку противогололедными материалами мы проводим регулярно. Следующая уборка запланирована в течение 2-3 дней. Весной будет проведено обследование территории для рассмотрения возможности отвода воды с дороги.
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