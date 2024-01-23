Массовые проверки такси прошли в Калуге

В Калуге и Воротынске вновь прошли массовые проверки таксистов.

Инспекторы остановили 21 автомобиль.

- Среди водителей такси в областной столице было выявлено два нарушителя, - рассказал 23 января начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов. - Водители работали без разрешения, их автомобили не включены в реестр легкового такси, соответственно нарушены и другие обязательные требования.

На нарушителей составили протоколы.