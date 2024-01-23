Дорога в Калуге покрылась ледяными кратерами

Проезд у дома №3 на Сиреневом бульваре стало тяжело преодолевать даже большим автомобилям.

Там прорвало трубу, вода течет и замерзает.

- Невозможно выехать и въехать жильцам, либо колеса проваливаются в ямы, либо цепляется бампер, - рассказал местный житель в официальном сообществе Правого берега Калуги. - Жильцы уже выходили и ломали лед самостоятельно, но это бесполезно, вода прибывает и намерзает. А это еще и единственная дорога к церкви, по ней проходят много прихожан, пожилые люди, дети. Кроме устранения течи воды, необходимо прочистить данный проезд от наледи.

В ответ на жалобу министерство строительства и ЖКХ Калужской области сообщило, что утечку начнут устранять уже 23 января, а наледь обещают убрать за неделю.