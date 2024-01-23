«Очередь, как за колбасой в 90-е»: жители Правобережья Калуги жалуются на транспорт

Жители Правого берега в Калуге продолжают выкладывать в соцсетях фото больших очередей на общественный транспорт. Проблемы возникают по утрам, когда большому количеству людей нужно добраться до центра на работу и учебу.

- Кажется, на 26 маршруте уменьшили количество автобусов, по сравнению с первыми рейсами после пуска новых автобусов, - написал один из местных жителей в официальном сообществе Правобережья. - Каждое утро на Серафима Туликова очередь, как за колбасой в 90-е.

В городской управе ранее уже комментировали ситуацию с правобережными маршрутами. Там заявляют, что сбои бывают из-за пробок и поломок транспорта, но в целом он ходит по расписанию. Пассажирам рекомендуют звонить в диспетчерскую по телефону 55-03-52, где должны подсказать, по какой причине отсутствует тот или иной автобус.