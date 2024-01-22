В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 17 090 нарушений

За неделю, с 12 по 18 января, в Калужской области камеры зафиксировали 17 090 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 7663 раза.

7044 человека нарушили правила проезда перекрестков.

911 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

569 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

498 калужан не пропустили пешеходов.

348 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

57 попали под камеру во время движения по обочине.