Снег в Калуге не смогли убрать из-за проводов

Жители дома №53 на улице Ленина пишут жалобы. Часть их двора не убирают даже после сильных снегопадов.

- Сегодня после их «уборки» на въезде во двор два часа буксовала «Газель», а по документам то деньги списали и убрали, а по факту все сделано на отвалите, - заявила местная жительница.

В горуправе Калуги разъяснили, почему снег так и не убрали:

- К сожалению, провести механизированную уборку двора далее третьего подъезда в настоящее время нет возможности, так как проезд трактора ограничивают провисающие провода провайдеров. С ними ведется претензионная работа. Ориентировочно, в течение следующей недели вопрос должен решиться, после чего специалисты УК должны расчистить двор.