Мост в Калужской области отремонтируют за 33 миллиона рублей

В марте в Ферзиково должен начаться ремонт моста через реку Мышега на дороге к Сугоново.

На днях был выбран подрядчик.

Начальная цена в 36 миллионов рублей в ходе торгов снизилась до 33 миллионов.

Согласно контракту, работы выполнят до конца лета.