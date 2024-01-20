В Калуге предложили проложить новую дорогу на Правом берегу

Наш читатель в обсуждении постоянных пробок на Правом берегу предложил создать альтернативный путь параллельно улице Фомушина.

- Нужно проложить небольшую дорогу от Губернского парка до «Нового торга», и пробок не будет, - уверен калужанин.

Инициативу прокомментировали в горуправе.

- К сожалению, в этом и следующем году средства в бюджете на проектирование и строительство такой дороги не предусмотрены. Такая возможность будет рассмотрена в последующие годы, - заявили чиновники.