На улицы Калуги высыпали 456 тонн песка и соли

За последние сутки коммунальщики высыпали на улицы областной столицы 456 тонн песка и соли. Также использовано 32 тонны реагента, рассказали в городской управе.

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