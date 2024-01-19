Междугородние автобусы из Калуги не могли проехать из-за снегопада

- Подрядчикам даны замечания по проблемным точкам, их уже устраняют, - заявил в пятницу министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!