Власти пообещали очистить Калугу от снега за несколько дней

После сильного снегопада Калугу обещают привести в порядок за несколько дней.

- Сейчас уборка продолжается, - заявил утром 19 января городской голова Дмитрий Денисов. - Бригады активно расчищают тротуары, подходы к остановкам, спуски. Параллельно с этим идёт вывоз снега и расширение проездов. Но снега ещё очень много. Видим все проблемные и болевые точки. Устранять последствия снегопада будем минимум несколько дней. Для оперативной уборки уже увеличили количество рабочей силы.

По словам чиновника, ночью на дорогах работали 82 единицы техники.