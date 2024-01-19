Снег и ДТП: что творится в Калуге после сильного снегопада

После сильного снегопада многие калужские водители решили не выезжать на дороги, а те, кто все-таки воспользовался своим транспортом, стоят в пробках.

Основные дороги ночью расчистили, но проезжая часть везде сужена. На выездах из дворов снежная каша.

Аварии утром произошли на перекрестках Степана Разина и Тульской, Грабцевском шоссе, перекрестке Московской и Карла Либкнехта, Тульском шоссе.

Большие страдания доставляет и передвижение по дорогу для пешеходов. Сначала глубокий снег во дворе, потом заснеженные тротуары и заваленные отвалами подходы к переходам.

Улица Баумана.

Улица Театральная.

Улица Ленина.

Улица Достоевского.

Тротуар на Достоевского.