В Калужской области школьные автобусы не выйдут на рейс из-за непогоды

В пятницу, 19 января, из-за сложных погодных условий школьные автобусы не выйдут на рейс, сообщает Минобрнауки Калужской области.

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