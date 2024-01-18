Пробка в Турынино растянулась на 5 километров

Как мы уже рассказывали, в четверг в Калуге оказалась заблокирована единственная дорога в микрорайон Турынино.

После метели грузовики не могут преодолеть крутой подъем.

Пробка растянулась уже на пять километров. Со стороны центра машины стоят от улицы Тульской. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Наши читатели рассказали, что не могут проехать уже больше часа.

Напомним, в предыдущий раз похожие проблемы наблюдались в середине декабря. Тогда калужане добирались домой в Турынино по пять часов.