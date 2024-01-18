В Калуге ямочный ремонт пройдет на четырех улицах

Работы по ямочному ремонту на четырех улицах Калуги планируется провести на следующей неделе, сообщили 18 января в управлении городского хозяйства.

Это Степана Разина, проезд вдоль сквера имени Кубяка, улица Билибина от площади Московской до улицы Ленина, а также улица Хрустальная.

- Технология литой асфальтобетонной смеси позволяет работать с отрицательными температурами и выпаривать остаточную влажность на отфрезерованных участках под заливку смеси, - напомнили в горхозяйстве. - Несмотря на то, что основная часть работы по заливке участков осуществляется в ночное время, обращаем внимание, что время застывания литой смеси составляет 20-30 минут.