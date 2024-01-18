В Калуге опять оказалась заблокирована единственная дорога в Турынино

Днем в четверг, 18 января, в Калуге образовалась пробка на дороге, которая ведет в микрорайон Турынино.

После начала метели фуры не могут преодолеть крутой подъем, сообщили нам очевидцы.

Пробка уже растянулась на несколько километров в обе стороны.

В предыдущий раз в этот микрорайон из-за фур нельзя было проехать в середине декабря. Тогда люди добирались из центра по пять часов.

Вторую дорогу в Турынино обещают не раньше следующего года.