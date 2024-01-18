Власти Калуги предупредили о рекордном снегопаде

В четверг, 18 января, Калугу вновь накрыл снегопад. Городской голова Дмитрий Денисов назвал его «очередным рекордным».

При этом чиновник заявил, что власти к нему готовы.

По словам Денисова, коммунальщики уже приступили к уборке и обработке дорог и тротуаров.