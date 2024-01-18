В Калуге предложили установить новые светофоры на Правом берегу

Жители Правобережья Калуги жалуются на постоянные пробки.
- Заметил, что утром выходим из дома между 33 и 35 домом в 7:30, а возле школы и по 65 лет Победы пробка как указано на рисунке, - рассказал 18 января один из калужан в официальном сообществе Правого берега. - В ней стоят машины, маршрутки 29, которые объезжают пробку по улице Фомушина через 65 лет. Процентов 30 едет в 6 школу, остальные пробку объезжают. Ну, не жалко, но надо что-то делать, если уже четырех полос на Правобережном проспекте не хватает. А у нас перед 33 домом из четырех полос, осталось две, причем обе по встречке. Две полосы в направлении стрелки в снегу. Также из-за этой пробки утром 26 автобус долго едет.
Он предложил расчистить от снега улицы 65 лет Победы и Новоспасскую, поставить там знаки стоянки по четным/нечетным числам с каждой стороны, а также установить дополнительные светофоры там, где дети идут в школу - перед 6 школой и перед 45 школой.
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