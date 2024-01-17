Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 18 января

В ночь на четверг, 18 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Из-за этого городская управа просит автомобилистов не парковаться на шести улицах. Транспорт может помешать работе коммунальщиков.

Уборка снега в Калуге в ночь с 17 на 18 января: