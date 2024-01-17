В Калуге предложили изменить схему движения на улице Московской

Один из жителей Калуги обратился к городским властям с предложением изменить схему движения на улицах Московской и Калужского Ополчения.

В частности, предлагается улицу Калужского Ополчения сделать односторонней, а на ее перекрестке с Московской запретить левый поворот.

В городской управе прокомментировали, что в ближайший месяц будет проведен мониторинг.