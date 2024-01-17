В Калуге изменили режим работы светофоров на площади Старый Торг

В декабре наши читатели жаловались на работу светофоров на перекрестке Старого Торга и улицы Набережной. Там одновременно начали гореть стрелка для поворота направо с Набережной и зеленый для тех, кто едет со стороны Каменного моста.

Как выяснилось, это не ошибка, а новые настройки.

Об изменениях в среду, 17 января, рассказали в управлении городского хозяйства.

Там напомнили, что те, кто двигается направо по стрелке со стороны Набережной по ПДД должны уступать тем, кто едет от Каменного моста.