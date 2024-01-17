Жители Калуги жалуются на отсутствие автобусов на Правый берег

В Калуге вновь участились жалобы на работу общественного транспорта, который связывает левый и правый берега Оки.

Во вторник, 16 января, в соцсетях писали, что на остановках скапливается по 30-40 человек, а автобусов все нет.

- Вчера один автобус попал в небольшое ДТП на Правом берегу, очень скользко было на остановочном пункте, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - И еще автобус был с неисправностью коробки передач, там необходима перепрошивка заводом производителем. Все указанные автобусы заменены резервными.