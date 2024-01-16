Власти Калуги просят убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 17 января

В ночь на среду, 17 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Из-за этого городская управа просит автомобилистов не парковаться на восьми улицах. Транспорт может помешать работе коммунальщиков.

Уборка снега в Калуге в ночь с 16 на 17 января: