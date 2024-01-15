В Калуге раскопали улицу Плеханова

По информации коммунальщиков, там ремонтируют газовые сети. Срок завершения работ пока не называется.

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