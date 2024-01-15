В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 368 нарушений

За неделю, с 5 по 11 января, в Калужской области камеры зафиксировали 19 368 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 9 490 раз.

7117 человек нарушили правила проезда перекрестков.

748 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

515 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

407 попали под камеру во время движения по обочине.

362 калужанина не пропустили пешеходов.

129 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.