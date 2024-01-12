Массовые проверки такси прошли в Калужской области

На днях в Мещовске, Людиново и Ферзиково проверили работу таксистов.

Инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками управления административно-технического контроля остановили 13 машин.

Нарушения нашли у двоих, сообщил начальник управления Станислав Орехов.

- Важно помнить, что, садясь в нелегальное такси, вы подвергаете свою жизнь опасности, - заявил он 12 января.