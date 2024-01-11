Часть трассы М3 «Украина» перекрыли в Калужской области

Вечером в четверг, 11 января, в Калужской области перекрыт участок трассы М3 «Украина» в районе границы с Брянской областью.

В полиции рассказали, что объехать его можно через Хвастовичи и Бояновичи.

Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что рядом с трассой в Жиздринском районе упал беспилотник.