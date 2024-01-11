Калужанин заплатил 267 тысяч рублей за слишком тяжелую машину

Житель Калуги оплатил штраф в 250 тысяч рублей и исполнительский сбор в 17 тысяч рублей после введения различных ограничений.

Мужчине запретили выезжать из страны, были арестованы счета, а также вынесен запрет на регистрацию транспорта.

Все дело в том, что грузовик калужанина с перегрузом передвигался по Тульской области и попался на весовом контроле, рассказали 11 января судебные приставы.