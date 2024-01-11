На калужских дорогах камеры зафиксировали больше 2 миллионов нарушений

В четверг, 11 января, региональный Центр безопасности дорожного движения подвел итоги 2023 года. За 12 месяцев камеры зафиксировали 2,1 миллиона нарушений.

Чаще всего водители превышали скорость – 1,4 миллиона случаев.

Нарушения правил проезда перекрестка на втором месте - 400 000.

Третье место по частоте – непристегнутый ремень. За это нарушение водителей оштрафовали 255 000 раз.

31 000 раз водители не пропустили пешеходов, 30 500 раз выехали на встречную полосу в запрещенном месте, 23 500 не там припарковались, 11 000 автомобилистов проехали на камеру по обочине.