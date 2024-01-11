Два водителя пострадали в ДТП на мосту в Калужской области

Как мы уже рассказывали, на мосту через Оку на дороге между Перемышлем и Корекозево 10 января столкнулись два автомобиля. Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай».

В больницу попали предполагаемый виновник аварии и 39-летний водитель «Хендая».