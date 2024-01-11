В Калуге предложили построить закрытую зону ожидания на автовокзале

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко раскритиковал нынешнее состояние зоны ожидания автобусов на вокзале в Калуге.

- Зона ожидания автобусов открытая и продуваемая, - заявил он 11 января. - В непогоду пассажирам находиться там не комфортно.

По его словам, будет рассматриваться вопрос строительства закрытого модуля. Каких-либо сроков реализации проекта Шпиренко не назвал.