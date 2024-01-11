Калужский министр транспорта проехался на «Пазике»: «Автобус старый и неудобный»

Назначенный в конце прошлого года министром транспорта Калужской области Александр Шпиренко оценил работу автовокзала в Калуге.

Он решил попробовать себя в роли пассажира на автобусе «Калуга - Товарково».

- Автобус старый и неудобный, - поделился впечатлениями Шпиренко. - Буду общаться с перевозчиками о возможности обновления подвижного состава. Для наших жителей поездки на большие расстояния должны быть более комфортными.