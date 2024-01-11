У жителя Калужской области конфисковали машину за пьяную езду

25-летний мужчина из Козельского района приговорен к 360 часам обязательных работ, а его машина конфискована. Такое наказание мужчине назначили за то, что он дважды ездил за рулем в пьяном виде.

Теперь водить транспорт ему нельзя в течение трех лет, сообщили 11 января в прокуратуре Калужской области.

Приговор уже вступил в законную силу.