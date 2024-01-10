240 автобусных рейсов отменили в Калужской области из-за морозов

- Напомнили подрядчикам о необходимости выпуска подменных автобусов, - заявили в среду, 10 января, в министерстве транспорта Калужской области.

На новогодних каникулах в Калужской области 240 автобусных рейсов не состоялись.

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