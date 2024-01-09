На пяти улицах Калуги запретили парковку

На пяти улицах Калуги введен запрет на остановку транспорта. Соответствующие решения приняты на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в городской управе.

Знаки «Остановка запрещена» сопроводят табличками «Работает эвакуатор».

Парковаться нельзя будет на улице Путейской в районе транспортной проходной «Калугаприбора», на улице Московской от остановки «ГПТУ №6» до кадетского многопрофильного техникума, на улице Карла Либкнехта в районе дома №1 вдоль школы №17, на улице Глаголева в районе дома №52 и в районе остановки «Проходная КАДВИ», на улице Взлетной у разворотного кольца общественного транспорта.