В Калуге затопило еще одну улицу

Участок улицы Новой в микрорайоне Бушмановка в Калуге затопило. Разлившаяся вода быстро замерзла, рассказал наш читатель.

Проблема возникла в районе домов 74-90.

- Поток воды такой, что в некоторых домах лед уже заблокировал калитки и из дома невозможно выйти, - пояснил калужанин.

В «Калугаоблводоканале» нам сообщили, что поставили этот адрес в план для проведения обследования. Оно пройдет 9 или 10 января.