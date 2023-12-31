В Калуге открыли проезд по временной дороге

Вечером 30 декабря в Калуге машины поехали по временной щебеночной дороге в районе перекрестка улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда.

Заработал светофор на перекрестке с Зерновой.

Впрочем, для пешеходов ситуация лучше не стала.

- Раньше тут ходили пешком на работу и в школу под тракторами, теперь приходится уворачиваться от проезжающих машин, - рассказал наш читатель.