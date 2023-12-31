Срок действия водительских удостоверений продлили на три года

Калужская полиция сообщила о новом постановлении правительства России, которое продляет срок действия водительских удостоверений.

Это касается документов, срок действия которых должен был истечь в 2024 и 2025 годах.

Они останутся действительным еще на три года – до 2027-2028 годов.

В полиции пояснили, что нововведение направлено на снижение нагрузки. Права не придется менять примерно пяти миллионам водителей.