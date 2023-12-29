Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 30 декабря

В ночь на субботу, 30 декабря, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Из-за этого городская управа просит автомобилистов не парковаться на шести улицах. Транспорт может помешать работе коммунальщиков.

Уборка снега в Калуге в ночь с 29 на 30 декабря:

Яченская набережная

Ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова

Мост через р. Ока

пер. Труда

ул. Герцена на участке от ул. Суворова до скв. Медсестер

пер. Лаврентьевский (вдоль Тротуара)