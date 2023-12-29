ГИБДД Калужской области перешла на особый режим работы

В Калужской области во время новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут работать в особом режиме.

Особое внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей, сообщили в полиции.

Инспекторы напомнили, что за пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Повторное такое нарушение грозит сроком до двух лет, штрафом и конфискацией автомобиля.