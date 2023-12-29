В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 31 768 нарушений

За неделю, с 21 по 28 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 31 768 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 18 810 раз.

9706 человек нарушили правила проезда перекрестков.

1295 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

865 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

506 калужан не пропустили пешеходов.

476 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

110 попали под камеру во время движения по обочине.