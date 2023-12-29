Массовые проверки такси прошли в Калужской области

В Калужской области прошли очередные проверки таксистов. Инспекторы останавливали машины в Калуге, Балабаново, Тарусе, Сухиничах, Мещовске, Обнинске, Кондрово и Кирове, рассказал 29 декабря начальник регионального управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Всего было проверено 68 машин.

У пяти водителей не было путевой документации и атрибутики такси. А один таксист незаконно установил фонарь.